Нижнее белье и косметика: что помогло Рианне стать самой богатой певицей

Рианна стала самой состоятельной исполнительницей в Великобритании и заняла третье место по доходам среди музыкантов страны. Она оставила позади таких акул мировой сцены, как Стинг и Мик Джаггер.



Состояние 32-летней американской поп-дивы оценили в 468 миллионов фунтов стерлингов (575,6 миллиона долларов). Она обогнала богатейших звезд: Стинга, Эда Ширана, Ринго Старра, Кита Ричардса, Мика Джаггера и Элтона Джона.

Опередили Рианну Пол Маккартни и Эндрю Ллойд Уэббер, сообщает The Guardian. Примечательно, что, помимо продаж восьми альбомов, занять место в топе певице помог успех ее бренда косметики и линейки нижнего белья.

Напомним, что певица Рианна удивила поклонников в мае 2019 года, неожиданно переехав в Лондон. Знаменитость пояснила, что хочет выходить на улицу и не быть окруженной фанатами.

Как писали "Дни.ру", ранее звезда сделала сенсационное заявление. По словам исполнительницы, в ближайшее время она планирует стать матерью.

Певица Рианна хочет минимум троих малышей, в идеале – четверых. При этом для нее не имеет значения наличие супруга или просто любимого.