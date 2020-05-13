Нижнее белье и косметика: что помогло Рианне стать самой богатой певицей

Состояние 32-летней американской поп-дивы оценили в 468 миллионов фунтов стерлингов (575,6 миллиона долларов). Она обогнала богатейших звезд: Стинга, Эда Ширана, Ринго Старра, Кита Ричардса, Мика Джаггера и Элтона Джона.
Опередили Рианну Пол Маккартни и Эндрю Ллойд Уэббер, сообщает The Guardian. Примечательно, что, помимо продаж восьми альбомов, занять место в топе певице помог успех ее бренда косметики и линейки нижнего белья.
Напомним, что певица Рианна удивила поклонников в мае 2019 года, неожиданно переехав в Лондон. Знаменитость пояснила, что хочет выходить на улицу и не быть окруженной фанатами.
Как писали "Дни.ру", ранее звезда сделала сенсационное заявление. По словам исполнительницы, в ближайшее время она планирует стать матерью.
Певица Рианна хочет минимум троих малышей, в идеале – четверых. При этом для нее не имеет значения наличие супруга или просто любимого.
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