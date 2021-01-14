Разъяренная Дрожжина напала на больную ДЦП дочь Баталова

Напомним, дочь артиста, болеющая
ДЦП, переписала на Цивина и Дрожжину все свое имущество с условием, что пара
переводит ей установленную сумму каждый месяц. Однако пока девушка жива, они не
могут продать квартиру. Вдова артиста
не идет на компромисс.
Вчера стало известно, что Наталья Дрожжина перешла на новый уровень и подала иск против Марии Баталовой, чтобы расторгнуть договоры. Адвокат семьи Баталовых Юлия Антонова рассказала, что даже если Цивину и супруге удастся сделать это, уголовное дело прекращено не будет. "Ведь речь идет не только о трех объектах недвижимости, по которым заключены договоры ренты. Это и деньги, и иное имущество – архивы, фонд, да много чего еще", - сообщила она.
Также юрист отметила, что в каждом договоре была прописана не сумма, а личное участие Дрожжиной, то есть покупка различных необходимых продуктов и вещей на сумму не менее 25 тысяч рублей. В документе было указано, что стороны могут изменить условия, но этого никто не сделал.
"Когда скандал перерос в публичный, Дрожжина в одностороннем порядке решила, что будет перечислять финансы. И три месяца от нее шли платежи", – подчеркнула Юлия Антонова. Однако никто не исполнял свои обязательства: пара не приходила, не приносила девушке необходимые продукты, никак не помогала.
"Они сейчас будут подтверждать все это какими-то лжесвидетелями и поддельными документами, скорее всего. Так как конфликт перешел в открытую стадию, они стали переводить денежные суммы", – предположила адвокат. "Но мы-то знаем, что эти договоры ничтожны! Они были заключены для видимости", – утверждает она.
Сегодня у Марии Баталовой есть задолженность по налогам на
недвижимость в размере 200 тысяч рублей. Адвокат запросила информацию у
налоговой. "Тут замешаны большие деньги. И поэтому мы будем настаивать на
признании договора недействительным", – подчеркнула она.
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