"Нам страшно": вдова и дочь Баталова рассказали о неизвестных мужчинах в квартире

Недавно появилась новость о том, что в квартире семьи стали появляться подозрительные мужчины. Они проводили много времени с Гитаной Аркадьевной и Марией, но никто не понимал, кто эти люди. Появилось множество версий: сначала знакомые предполагали, что так женщины решили обезопасить себя, наняли охранников, затем стали говорить, что их насильно удерживают дома.
Вдова легендарного артиста не выдержала и прокомментировала ситуацию: "Кто находится у нас дома – это наше личное с Машей дело. Иногда у нас действительно остаются ночевать друзья и знакомые. Вы должны понимать, что нам страшно, и эти люди нам просто помогают", – рассказала она. Гитана Аркадьевна опровергла информацию о том, что их с дочерью не выпускают из дома: "Это полный бред. Вместо этих обсуждений лучше бы помогли вернуть нам нашу собственность", - высказалась она.
Отметим, в последнее время мать и дочь не выходят из квартиры. Они уверены: Михаил Цивин и Наталья Дрожжина могут найти их и сделать что-то страшное. Также недавно обе женщины перенесли коронавирус, в связи с чем не хотят лишний раз контактировать с окружающим миром.
Сейчас юристы пытаются доказать, что вдова Баталова стала жертвой мошенников, и ее собственность была переписана на Цивина и Дрожжину незаконно. Гитана
Леонтенко уверяет, что ее заставили подписать генеральную доверенность, она бы
никогда не сделала этого сама. У артистки пропали многочисленные ценные
вещи, среди которых были оригиналы произведений Анны Ахматовой и ее письма.
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