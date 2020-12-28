"Ни одного хорошего слова о маме": больная ДЦП дочь возненавидела вдову Баталова за его смерть

Скандал, связанный с наследством великого Алексея Баталова, не утихает ни на день. Новые детали происходящего появляются постоянно, а сама вдова артиста утверждает, что мошенники Наталья Дрожжина и Михаил Цивин оставили ее ни с чем.

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