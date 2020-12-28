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Шоу-бизнес

"Ни одного хорошего слова о маме": больная ДЦП дочь возненавидела вдову Баталова за его смерть

Михаил Цивин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Скандал, связанный с наследством великого Алексея Баталова, не утихает ни на день. Новые детали происходящего появляются постоянно, а сама вдова артиста утверждает, что мошенники Наталья Дрожжина и Михаил Цивин оставили ее ни с чем.
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Ранее Гитана Леонтенко подписала с супругами договор пожизненного содержания, из-за которого теперь не имеет ничего своего. Михаил Цивин утверждает, что вдова актера сама вынудила их подписать документ, чтобы старшая дочь Баталова не получила наследство.

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В последнем интервью Цивин рассказал, что у Леонтенко настолько невыносимый характер, что ей тяжело не только с близкими, но и с персоналом дома. По его словам, лишь благодаря им с женой ей удалось найти домработницу, которая не только решала все хозяйственные вопросы, но и помогала ей с Марией. Напомним, девушка появилась на свет с тяжелым диагнозом ДЦП.

"И вот однажды у Гитаны Аркадьевны было плохое настроение, и она нагрубила Лене, а Маша за домработницу заступилась. Претензии маме Маша за всю жизнь высказала. Начиная с того, что родилась инвалидом, и заканчивая смертью обожаемого ею папы.", – рассказал он.

"Мне кажется, Лена перестала Гитану устраивать, так как стала свидетельницей ее позора", – считает Цивин. Михаил утверждает, что дочь давно настроена против матери и уверяет, что у него есть доказательства. "У меня есть тетрадь, заверенная нотариусом. Там моя переписка с Марией Алексеевной. В ней ни одного хорошего слова о маме!" – поделился бывший друг семьи.

По мнению юриста, причиной плохих отношений между вдовой и дочерью стала гордыня, победившая здравый смысл. Он уверен: Гитана Леонтенко никогда не считалась с мнением Марии, а та обижена на мать.

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Автор: 28 декабря 2020, 13:01 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Он много знает,зря писать не будет
Гость
Ответить
Этот козел очкастый сейчас будет собирать всю мудистику, лишь бы обелиться, и набрать очков в свою копилку для оправдания.
1

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