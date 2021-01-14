Страшная болезнь приковала Хмельницкую к постели в день 50-летия

Накануне своего 50-летия актриса оказалась прикована к постели из-за коронавируса. В личном блоге знаменитость поделилась фотографией, на которой она лежит в кровати в окружении корзин с цветами и шариков.
Артистку поздравили друзья и коллеги, прислав подарки прям домой. "Какои? же прекрасныи? День рождения вы мне все устроили! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – поблагодарила Алена Хмельницкая.
Актриса отметила, что, если бы не коронавирус, все было бы еще лучше, впрочем, она не отчаивается и держит курс на выздоровление. Правда, пока артистку мучает одно из странных проявлений инфекции – бессонница. По словам знаменитости, она не может заснуть ни днем, ни ночью.
Поклонники пожелали Алене Хмельницкой скорейшего выздоровления и рассказали, с какими симптомами коронавируса столкнулись сами. "Да, так и есть нет сна. Переболела в октябре", "Скорейшего выздоровления без всяких побочных эффектов! У меня было наоборот, я спала, была ужасная слабость", "Я перестала, сначала спала по три часа за сутки, сама не знала как сил хватает, потом через ночь начала спать. Уже прошло полтора месяца после болезни, а сон еще до конца не восстановился", – написали в комментариях.
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