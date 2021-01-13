Хмельницкая и ее молодой любовник облобызали друг друга на глазах у всех

Алена Хмельницкая счастлива в отношениях с Александром Синюшиным. Влюбленные трепетно относятся друг к другу. В студию передачи мужчина пришел с огромным букетом в знак своих чувств. Он рассказал историю и начала романа.
Это случилось шесть лет назад. Пара познакомилась во Франции на Лазурном берегу. На одной из встреч с друзьями Александр Синюшин увидел Алену Хмельницкую. На тот момент он уже год не жил с бывшей супругой и был уверен, что в его жизни теперь будут только сын и работа. Но жизнь распорядилась иначе. Теперь он счастлив с Аленой Хмельницкой и души в ней не чает.
По словам актрисы, съехаться они решили не сразу. После той первой встречи у друзей они разъехались каждый по своим домам. Вскоре им стало грустно от того, что общение приходится прерывать, и они начали искать варианты выхода из ситуации.
"Мы решили попробовать жить вместе. Я увидела, как Саша общается с Ксюшей, моей дочкой, и это все решило", – сказала Алена Хмельницкая.
Напомним, до отношения с нынешним возлюбленным актриса более 20 лет прожила с режиссером Тиграном Кеосаяном. У них родились два ребенка. Несколько лет назад эта семья распалась.
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