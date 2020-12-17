"Зарабатывал на чихающих бабушках": Ургант поднял на смех Шаляпина

В 2013 году Прохор Шаляпин женился на предпринимательнице Ларисе Копенкиной. На тот момент певцу было 30 лет, а бизнесвумен – 57. Удивились не только поклонники участника "Фабрики звезд", но и его родители. Они даже отказались благословлять наследника на брак.
Этот союз не был долгим. Расставшись с Ларисой, Прохор заявил, что брак заключался по контракту. Шаляпин также признавался: этот роман – большая ошибка в его жизни. Стоит отметить, что в СМИ также писали о близких отношениях певца со Светланой Светличной. Однако веских доказательств не было.
Накануне Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале высмеял Шаляпина. Телеведущий сообщил зрителям о граффити с чихающей бабушкой, которое оставил художник Бэнкси на одном из домов в Бристоле. Как только рисунок появился на стене, стоимость здания увеличилась в несколько раз.
Ведущий программы "Вечерний Ургант" пошутил, что раньше на чихающих бабушках зарабатывал лишь Прохор Шаляпин. В съемочном павильоне раздался смех. Иван не стал останавливаться на этой теме и закончил обозревать главные новости недели.
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