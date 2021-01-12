Перенесший инсульт Носков получил печальное известие накануне юбилея

Чтобы собраться за большим столом в день рождения Николая Носкова, всем гостям было необходимо сдать тест на коронавирус. Команда артиста, задействованная в праздничном концерте, тоже прошла эту процедуру. В итоге выяснилось, что уханьскую заразу подхватил преемник музыканта Александр Иванов.
Получив печальное известие, Носков решил отказаться от планов и отметить юбилей в узком семейном кругу. Как рассказал Николай Иванович журналистам, за праздничным столом собрались лишь жена и дети. Артист решил собраться с друзьями позже: когда все будут здоровы.
В последнее время Носков вместе с родными находится в загородном доме. Там он восстанавливается после инсульта, который настиг его несколько лет назад. Музыкант пока не оправился от последствий недуга, поэтому продолжает проходить курсы реабилитации.
Напомним, в декабре прошлого года Николай Носков, несмотря на состояние, дал первый онлайн-концерт. Продюсер Виктор Дробыш, который выступил в качестве организатора, сообщил, что выступление артиста посмотрели около 700 тысяч человек.
Популярные темы форума
Дочь попала в плохую компанию.
Темная комната
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Сын мечтает служить в израильской армии
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Люблю иногда фантазировать о разном!
Муж изменяет
Душ
Мишель- самая классная дама!