Перенесший инсульт Носков получил печальное известие накануне юбилея

12 января 2021 года Николаю Носкову исполнилось 65 лет. Это событие артист был намерен отметить в компании друзей. Также он хотел в день рождения организовать концерт. Но планам музыканта не суждено было сбыться.

Чтобы собраться за большим столом в день рождения Николая Носкова, всем гостям было необходимо сдать тест на коронавирус. Команда артиста, задействованная в праздничном концерте, тоже прошла эту процедуру. В итоге выяснилось, что уханьскую заразу подхватил преемник музыканта Александр Иванов.

Получив печальное известие, Носков решил отказаться от планов и отметить юбилей в узком семейном кругу. Как рассказал Николай Иванович журналистам, за праздничным столом собрались лишь жена и дети. Артист решил собраться с друзьями позже: когда все будут здоровы.

В последнее время Носков вместе с родными находится в загородном доме. Там он восстанавливается после инсульта, который настиг его несколько лет назад. Музыкант пока не оправился от последствий недуга, поэтому продолжает проходить курсы реабилитации.

Напомним, в декабре прошлого года Николай Носков, несмотря на состояние, дал первый онлайн-концерт. Продюсер Виктор Дробыш, который выступил в качестве организатора, сообщил, что выступление артиста посмотрели около 700 тысяч человек.