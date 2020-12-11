"Находимся в режиме ожидания": разбитый инсультом Носков откровенно о своем состоянии

Три года назад Николай Носков перенёс инсульт. Тогда его возвращение на сцену стало триумфальным, а сегодня все поклонники трепетно относятся к состоянию артиста. Недавно он дал свой первый онлайн-концерт и рассказал журналистам об этом опыте.

прочитано 610 раз