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"Находимся в режиме ожидания": разбитый инсультом Носков откровенно о своем состоянии

Николай Носков. Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/www.globallookpress.com
Три года назад Николай Носков перенёс инсульт. Тогда его возвращение на сцену стало триумфальным, а сегодня все поклонники трепетно относятся к состоянию артиста. Недавно он дал свой первый онлайн-концерт и рассказал журналистам об этом опыте.
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Артист никогда не думал, что когда-то его выступления будут проходить в таком формате. "Вместо зрителей были камеры. Не было привычных аплодисментов, я не мог увидеть лица людей, этого очень не хватало", – рассказал Носков. Однако он дополнил: "В Интернете практически каждую секунду мне писали слова поддержки и благодарили за концерт. Это очень ценно.".

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Николай Иванович Носков певец

Организатор выступления Виктор Дробыш сообщил, что, по его данным, концерт посмотрели около 700 тысяч человек. "Мы прекрасно сделали свою работу", – считает он и подчеркивает, что атмосфера была приятной, как будто зрители были рядом.

Николай Носков рассказал, что его самочувствие сейчас стабильно, однако из-за пандемии встречи с врачом стали редкими. "Сейчас находимся в некотором режиме ожидания, чтобы вновь начать восстановление в том же режиме", – сообщил артист.

Напомним, ранее певец рассказывал, что из-за ситуации в этом году ему удалось выступить перед зрителями лишь два раза. Деятели искусства переживают непростые времена, и певец вовсе не исключение. "Сложные времена бросают нам вызов", – высказался он еще до онлайн-концерта. Однако 2020 год принес в жизнь артиста и радостные моменты: недавно Носков признался, что скоро в третий раз станет дедушкой.


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Автор: 11 декабря 2020, 12:16 Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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"Произошло чудо": Дробыш расчувствовался после триумфального возвращения Носкова

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