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"Посоветовали побриться": стремительно лысеющая Шишкова начала носить парики

Алена Шишкова. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Шишкова в личном блоге призналась, что после процедуры по наращиванию волос у нее начались проблемы. Как оказалось, девушка стала стремительно лысеть.
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Страшная для модели ситуация произошла год назад. Тогда многие удивились, зачем блондинка перекрасилась в темный цвет. В личном блоге бывшая возлюбленная Тимати призналась, что это была вынужденная мера – она пыталась спасти остатки волос.

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После очередного снятия искусственного удлинения Алена Шишкова поняла, что осталась практически без волос. "Я носила парики. Рекламировала средства для волос, а волосы при этом были ужас (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила модель.

Как отметила звезда, некоторые предлагали ей стать второй Бритни Спирс и обрить голову. "Люди даже посоветовали мне побриться налысо", – говорит бывшая подруга Тимати. Однако блогер решила не рисковать имиджем и занялась восстановлением волос. Девушка использовала все возможные способы: делала мезо и плазму, втирала перечную настои?ку...

В итоге за год ей удалось отрастить здоровые локоны. Несмотря на проблемы с волосами после наращивания, Алена Шишкова решила в очередной раз прибегнуть к процедуре. По словам модели, она не готова еще несколько лет ждать, когда они отрастут.

Поклонники неоднозначно отреагировали на пост блогера. Многие обвинили девушку в лицемерии. "Та, которая писала, что уже точно не будет наращивать", "Лучше подождали бы и свои отростили. Наращивание полюбому портит, даже ленточное", "После таких проблем с волосами опять наращивать? Странно", – написали в комментариях.

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Автор: 12 января 2021, 06:00 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Шикарная жизнь трехлетней дочки Тимати

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