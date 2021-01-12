"Посоветовали побриться": стремительно лысеющая Шишкова начала носить парики

Страшная для модели ситуация произошла год назад. Тогда многие удивились, зачем блондинка перекрасилась в темный цвет. В личном блоге бывшая возлюбленная Тимати призналась, что это была вынужденная мера – она пыталась спасти остатки волос.
После очередного снятия искусственного удлинения Алена Шишкова поняла, что осталась практически без волос. "Я носила парики. Рекламировала средства для волос, а волосы при этом были ужас (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила модель.
Как отметила звезда, некоторые предлагали ей стать второй Бритни Спирс и обрить голову. "Люди даже посоветовали мне побриться налысо", – говорит бывшая подруга Тимати. Однако блогер решила не рисковать имиджем и занялась восстановлением волос. Девушка использовала все возможные способы: делала мезо и плазму, втирала перечную настои?ку...
В итоге за год ей удалось отрастить здоровые локоны. Несмотря на проблемы с волосами после наращивания, Алена Шишкова решила в очередной раз прибегнуть к процедуре. По словам модели, она не готова еще несколько лет ждать, когда они отрастут.
Поклонники неоднозначно отреагировали на пост блогера. Многие обвинили девушку в лицемерии. "Та, которая писала, что уже точно не будет наращивать", "Лучше подождали бы и свои отростили. Наращивание полюбому портит, даже ленточное", "После таких проблем с волосами опять наращивать? Странно", – написали в комментариях.
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