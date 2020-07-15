Шишкова решилась на кардинальные изменения внешности

Долгое время звезды российского шоу-бизнеса не могли попасть к своим мастерам в салоны красоты. Из-за бушующей пандемии коронавируса многие стилисты столкнулись с тем, что потеряли своих клиентов. Алена Шишкова первым делом побежала к личному мастеру, чтобы осуществить главное перевоплощение этого года.

Жизнь постепенно входит в привычное русло. И для модели Алены Шишковой это значит, что пора возвращаться к своему прежнему цвету волос. Девушка, перекрасившаяся в темный оттенок в начале мая, приняла решение снова стать шикарной блондинкой.

Сегодня бывшая жена рэпера Тимати опубликовала на своей странице в "Инстаграм" фотографию, на которой Алена предстала в новом образе. Свежий внешний вид оказался не настолько "обновленным", как изначально задумывалось. Поклонники звезды отметили, что она просто вернулась к "беспроигрышному варианту".

Девушка не стала комментировать изменения в имидже и просто заявила о своем возвращении на просторы "Инстаграм".

"Я вернулась", – подписала снимок Алена.

Многочисленную аудиторию Шишковой обрадовало решение модели. Кто-то посетовал, что девушка не готова к кардинальным изменениям в своей жизни, поэтому и осветлила волосы. А кто-то был настолько счастлив возвращению модели, что засыпал ее лестными комментариями.

Переход "на темную сторону", наоборот, был принят не так радужно, как хотелось бы Алене. Тогда модель жестоко раскритиковали и заставили усомниться в адекватности смены имиджа. Подписчики звезды предположили, что она захотела стать похожей на новую пассию Тимати – Анастасию Решетову.

Ни о каком копировании речь, конечно же, не шла, и Алена Шишкова самостоятельно расставила все точки над i. Выяснилось, что брюнеткой ей пришлось стать не по собственной воле. Дело в том, что девушка экспериментировала с хной и пыталась добиться красивого оттенка, а получила лишь зеленые волосы и кучу проблем. Чтобы скрыть образ "болотной владычицы", Алена была вынуждена обратиться к мастеру и перекраситься в темный цвет.