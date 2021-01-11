"После микроинфаркта с двумя стентами": Петросян под капельницей напугал поклонников

Народный артист Евгений Петросян опубликовал в своем "Инстаграм" новое фото, на котором предстал на больничной койке под капельницей, чем немало напугал подписчиков.
Фанаты наперебой стали желать ему выздоровления и постарались выяснить подробности его лечения. Однако из текста публикации все стало ясно.
Евгений Петросян лег в стационар планово в целях укрепления сосудов. Как известно, после коронавируса могут быть отдаленные последствия. Петросян держит руку на пульсе.
"Каждый год (а желательно дважды в год) я укрепляю сосуды капельницами. И делаю это уже много лет", – написал Евгений Петросян в своем "Инстаграм".
Один из подписчиков поддержал любимого артиста и рассказал свою историю болезни и поддержки организма после перенесенного недуга.
"Здоровья вам и вашим близким! Хорошее дело, я вот тоже хочу, да никак нет времени. Сам после микроинфаркта с двумя стентами. Таблетки пью, но ничего, держусь", – поддержал юмориста подписчик.
Напомним, недавно вся семья 75-летнего Евгения Петросяна переболела коронавирусом, в том числе его маленький сын Ваган.
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