Рюмки и красные лица: Орбакайте сняли в компании выпивающих Певцова и Башарова

Кристина и Дмитрий вместе снимались в сериале "Родственный обмен". Лента вышла в свет в 2004 году. Снимал телепроект режиссер Владимир Котт.
В личном "Инстаграм" Дмитрий Певцов показал архивное фото, созданное на съемках сериала "Родственный обмен". На снимке запечатлен сам актер, Кристина Орбакайте и Марат Башаров. Мужчины поднимают рюмки. Лица у всех героев кадра немного красные. Знаменитости кажутся очень довольными.
По словам Певцова, это фото он хранит уже 17 лет. Кристина, как заметил артист, играла в "Родственном обмене" сразу две роли.
Также Дмитрий поздравил подписчиков личного микроблога с наступающим Новым годом. Актер пожелал поклонникам крепкого иммунитета.
"Какие вы красивые! Отличный фильм получился!", "Неприлично молодой", "Ух ты, какая компания", – отреагировали на пост Дмитрия Певцова пользователи Сети.
Напомним, сериал "Родственный обмен" рассказывает о приключениях девушек-близнецов – Веры и Юли. Действия теленовеллы разворачиваются в Москве конца ХХ века. Героини картины так похожи, что их иногда путают даже родители.
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