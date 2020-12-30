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Рюмки и красные лица: Орбакайте сняли в компании выпивающих Певцова и Башарова

Рюмки и красные лица: Орбакайте сняли в компании выпивающих Певцова и Башарова

Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса и певица Кристина Орбакайте давно дружит с коллегой по цеху Дмитрием Певцовым. Знаменитостям есть, что вспомнить при встрече.
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Кристина и Дмитрий вместе снимались в сериале "Родственный обмен". Лента вышла в свет в 2004 году. Снимал телепроект режиссер Владимир Котт.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

 Дмитрий Анатольевич Певцов

Дмитрий Анатольевич Певцов актер

В личном "Инстаграм" Дмитрий Певцов показал архивное фото, созданное на съемках сериала "Родственный обмен". На снимке запечатлен сам актер, Кристина Орбакайте и Марат Башаров. Мужчины поднимают рюмки. Лица у всех героев кадра немного красные. Знаменитости кажутся очень довольными.

По словам Певцова, это фото он хранит уже 17 лет. Кристина, как заметил артист, играла в "Родственном обмене" сразу две роли.

Также Дмитрий поздравил подписчиков личного микроблога с наступающим Новым годом. Актер пожелал поклонникам крепкого иммунитета.

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Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)

"Какие вы красивые! Отличный фильм получился!", "Неприлично молодой", "Ух ты, какая компания", – отреагировали на пост Дмитрия Певцова пользователи Сети.

Напомним, сериал "Родственный обмен" рассказывает о приключениях девушек-близнецов – Веры и Юли. Действия теленовеллы разворачиваются в Москве конца ХХ века. Героини картины так похожи, что их иногда путают даже родители.

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Автор: 30 декабря 2020, 13:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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