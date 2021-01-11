Звезду фильмов "Большая перемена" и "Вечный зов" в необычном гробу похоронят возле Началовой

В Художественном театре продолжается прощание с Народным артистом России Валерием Хлевинским. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Актер, известный по ролям в фильмах "Большая перемена", "Вечный зов" и "Такси-блюз", скончался 7 января на 78-м году жизни. Причина смерти не уточнялась. Но, судя по тому что хоронят его в закрытом – "антиковидном" – необычном гробу со стеклянной крышкой, уйти из жизни он мог именно от страшной коронавирусной инфекции.

ПО ТЕМЕ Миллион в год: дочку покойной Началовой устроили в элитную дорогущую школу

Косвенно на этом намекнул и актер Михаил Пореченков, который играл с Валерием Хлевинским в спектакле "Белая гвардия". "К сожалению, это не первая потеря в театре – 2 декабря не стал Бориса Плотникова", – рассказал Пореченков журналистам. Напомним, тогда ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил, что Плотников неделю был подключен к аппарату ИВЛ из-за ковида.

Сегодня человека, умершего от covid-19, по правилам хоронят в закрытом гробу. Но для того чтобы близкие могли достойно попрощаться с покойным, ритуальные службы начали выпускать элитные домовины со стеклянным окошком. Стоит такой гроб от 150 тысяч рублей.

Валерия Хлевинского после отпевания в Храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слобод и гражданской панихиды в МХТ имени Чехова похоронят на Троекуровском кладбище столицы, которое считается филиалом престижного Новодевичьего. Там в марте 2019 года упокоилась и певица Юлия Началова.