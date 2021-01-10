Победительница шоу "Голос" рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Девушка полностью лишилась дара речи и сорвала голосовые связки. Похоже, что Яна Габбасова была сражена победой на скандальном конкурсе.

17-летняя обладательница титула победителя девятого сезона шоу "Голос" впервые дала интервью. Певица призналась, что день финала она вспоминает как страшный сон. Уже тогда артистка проснулась без голоса.

Чтобы выступить на главном концерте проекта, Яна Габбасова прибегла к помощи фониатра. Врач вернул девушке звонкий голосок, но только на один вечер. К слову, победительница до сих пор пожинает плоды постоянных съемок.

"Я болела, и это продолжалось на протяжении всех прямых эфиров, не только в финале. Мне делали вливания лекарственных препаратов в горло, поэтому было дико сложно. Видимо, жизнь решила проверить меня на прочность, и я преодолела это", – рассказала артистка.

Яна все еще лечится и надеется на скорейшее выздоровление. Ведь уже несколько дней подряд девушка не может петь. К слову, певица с раннего возраста увлекается музыкой. В 13 лет она проходила кастинг на "Голос", правда, детский. На том этапе ее не отобрали, и тогда юная исполнительница занялась подготовкой к "взрослой" программе.

Напомним, именитой наставницей победительницы стала Полина Гагарина. Несмотря на исход событий, многочисленная аудитория уверена, что главного приза был достоин и Олег Аккуратов.