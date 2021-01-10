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Шоу-бизнес
Победительница шоу

Победительница шоу "Голос" рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Яна Габбасова. Фото: instagram.com/yana_mg/
Девушка полностью лишилась дара речи и сорвала голосовые связки. Похоже, что Яна Габбасова была сражена победой на скандальном конкурсе.
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17-летняя обладательница титула победителя девятого сезона шоу "Голос" впервые дала интервью. Певица призналась, что день финала она вспоминает как страшный сон. Уже тогда артистка проснулась без голоса.

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Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Чтобы выступить на главном концерте проекта, Яна Габбасова прибегла к помощи фониатра. Врач вернул девушке звонкий голосок, но только на один вечер. К слову, победительница до сих пор пожинает плоды постоянных съемок.

"Я болела, и это продолжалось на протяжении всех прямых эфиров, не только в финале. Мне делали вливания лекарственных препаратов в горло, поэтому было дико сложно. Видимо, жизнь решила проверить меня на прочность, и я преодолела это", – рассказала артистка.

Яна все еще лечится и надеется на скорейшее выздоровление. Ведь уже несколько дней подряд девушка не может петь. К слову, певица с раннего возраста увлекается музыкой. В 13 лет она проходила кастинг на "Голос", правда, детский. На том этапе ее не отобрали, и тогда юная исполнительница занялась подготовкой к "взрослой" программе.

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Публикация от ЯНА ГАББАСОВА (@yana_mg)

Напомним, именитой наставницей победительницы стала Полина Гагарина. Несмотря на исход событий, многочисленная аудитория уверена, что главного приза был достоин и Олег Аккуратов.

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Автор: 10 января 2021, 16:14 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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Шоу "Голос" 2019: команда Полины Гагариной

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