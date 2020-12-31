"Какой год, такой и победитель": народ негодует из-за итогов финала девятого сезона шоу "Голос"

Каждый финалист девятого сезона шоу "Голос" выступал трижды. Так, Яна Габбасова исполнила песню "Зима" вместе с Полиной Гагариной, а также хит Лары Фабиан Je t’aime и композицию Нины Бродской "Звенит январская вьюга". Олег Аккуратов, в свою очередь, представил новую версию песни "В лесу родилась елочка", выступил с композицией "Мы разбиваемся", а также спел дуэтом с Сюткиным "Космический рок-н-ролл".
Победа в шоу "Голос" далась Габбасовой нелегко. Аккуратов из команды Сюткина ей уступил совсем немного. Молодого человека поддержали 48,9% зрителей, поэтому очевидно, что в Сети разгорелись споры.
По мнению некоторых, Яна – не харизматичный и не обладающий индивидуальностью артист, поэтому она недостойна первого места. "Серая масса", "Какой год, такой и победитель", "Через неделю про нее никто не вспомнит", – считают люди, которые, вероятно, голосовали за Олега.
Напомним, в девятом сезоне шоу "Голос" также принимала участие дочь наставника проекта, рэпера Басты, 18-летняя Александра Будникова. Узнав о родственной связи, зрители накинулись на организаторов конкурса с обвинениями в продажности. Как только Будникова покинула шоу, осуждения прекратились.
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