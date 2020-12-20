"Какой позор": Самбурская встала грудью за сдавшего ДНК Васильева

После того, как знаменитый телеведущий Александр Васильев сдал тест ДНК для проверки родства с рэпером Моргенштерном, на него обрушился шквал критики. Настасья Самбурская поддержала историка моды, оставив публичное обращение в инстаграм-канале.

24 декабря в эфир должен выйти выпуск шоу "Давай поженимся!", в числе гостей которого предстали Александр Васильев и Моргенштерн. На съемках передачи артисты встретились впервые, но из-за выдающегося внешнего сходства и публичной интриги они сдали ДНК-тесты с целью определения вероятности генеалогических связей. Когда Александр Васильев опубликовал в личном блоге совместный снимок с рэпером, пользователи Сети обвинили историка моды в безнравственности и моральной деградации. В эту ситуацию вмешалась Настасья Самбурская.

"Господи, налетели коршуны! Это же просто fan for fan!", – написала артистка в комментарии к снимку. Так она пояснила, что связь Васильева с Моргенштерном – всего лишь шутка ради потехи зрителей, которую не нужно воспринимать серьезно.

Некоторые пользователи Сети оценили мнение Настасьи Самбурской, но хейт в отношении Александра Васильева все же оказался популярнее. "Как будто в помойку посмотрела. Отписка.", "Днище... Я в шоке ", "Это и есть моветон", "Какой позор, куда катится наше общество. Раньше на съемки приглашали космонавтов и учителей, теперь вот "это".", "Все это конец, культура катится в тартарары", – написали россияне, не разделившие позицию Настасьи Самбурской.