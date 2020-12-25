Звезда "Универа" сообщила подробности смерти первого ребенка

За последние несколько лет актер Алексей Гаврилов пережил череду потрясений, которые заставили его прервать карьеру и замкнуться в себе. Но спустя время он все-таки решился на откровенный разговор.



Алексей Гаврилов стал настоящей звездой телеканала ТНТ. Актер получил известность, сыграв одну из главных ролей в сериале "Универ". С первого сезона киноленты у него появились поклонники, которые с нетерпением ждали его в других проектах. Но смерть отца выбила артиста из колеи.

Пережив трагедию, Гаврилов узнал о кончине своего партнера по бизнесу, который был для него вторым отцом. Вскоре раздавленному скорбью актеру сообщили, что у его супруги замерзшая беременность. Плод развивался в утробе 13 недель, после чего потребовалась операция.

Алексей пытался сделать все, чтобы помочь супруге. Он обратился к коллеге по "Универу" Марии Кожевниковой. Актриса смогла найти для жены друга хороших врачей. "Тяжелая была ситуация. Период потерь", – вспомнил Гаврилов.

Два с половиной года назад Алексей все-таки стал отцом. Супруга родила сына, которого назвали Соломоном. Но роды тоже оказались трудными. Шел уже десятый месяц беременности, а ребенок не спешил появляться на свет.

Специалисты предположили, что плод связан с женщиной короткой пуповиной. Так и оказалось. После проведенной операции Алексей Гаврилов удивился, каким родился наследник: рост малыша составил 59 сантиметров. "[Сын был] с накаченными руками и ногами", – рассказала звезда сериала "Универ" в ютуб-шоу "Лучше – правду".