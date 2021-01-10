"Очень тяжело болеет": дочь раскрыла подробности состояния Заворотнюк

Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк пообщалась с поклонниками. Анна рассказала, как сейчас себя чувствует актриса.



Модель ответила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта на вопрос подписчицы. Девушка поинтересовалась у Анны состоянием ее звездной матери и извинилась, если задела своим любопытством дочь Анастасии Заворотнюк.

"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", – раскрыла детали наследница артистки. Отметим, ранее появилась информация, что знаменитость находится дома, с семьей.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" стойко переносит свое заболевание. Пока неизвестно, вернется ли актриса в профессию. Первые сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком мозга, появились в СМИ в августе 2019 года.

Родственники артистки долгое время родственники не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы. Напомним, что супруг Анастасии Заворотнюк все это время поддерживает возлюбленную. Фигурист Петр Чернышев встречался с многочисленными учеными, специалистами в области медицины для того, чтобы разработать для актрисы наиболее действенное лечение.