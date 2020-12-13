"Она жива": Манучаров о состоянии онкобольной Заворотнюк

До сих пор неизвестно, вернется ли Заворотнюк в российский шоу-бизнес. Сейчас близкие и родственники звезды отказываются давать какие-либо комментарии. Накануне один из коллег Анастасии все же ответил на вопросы журналистов.
Сосед актрисы по элитному подмосковному поселку заверил, что он общается с Заворотнюк, но не полностью осведомлен о ее состоянии. По словам Вячеслава Манучарова, они регулярно созваниваются и обмениваются новостями.
"Для нас, для друзей сегодня самое главное не как она – а то, что она жива! Знаю только одно, что ее прекрасный супруг, ее семья, дочка и директор – сделали так, что остановили эту болезнь", – подытожил телеведущий.
Манучаров добавил, что ее коллега движется к победе и не опускает руки в этой нелегкой борьбе.
Напомним, что супруг Анастасии все эти годы поддерживает возлюбленную. Петр Чернышев встречался с многочисленными учеными, специалистами в области медицины для того, чтобы разработать для актрисы наиболее действенное лечение.
Фигурист работает день и ночь, чтобы обеспечить Заворотнюк всем необходимым, в том числе и дорогостоящими врачами. По данным СМИ, только школа по фигурному катанию принесла Петру 93 миллиона рублей. Не стоит забывать, что спортсмен соглашается на каждую съемку и рекламную сделку.
Популярные темы форума
Не встаёт! Помогите!!!
Отвратительное
Наглость, высокомерие, тупость
Когда хохлы кастрюли снимут?
Залетела!!!
Изменила будущему супругу
Путин не вор
Помогите. Подскажите, как нейтрализовать собак? Может догхантеры есть? А если нет, подскажите препарат, чтобы быстро и безболезненно.
Свиноза великий украинский философ.
Конец жизни