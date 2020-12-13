"Она жива": Манучаров о состоянии онкобольной Заворотнюк

Родные тщательно скрывали от общественности смертельный диагноз Анастасии Заворотнюк. Главная героиня многосерийной киноленты "Моя прекрасная няня" и вовсе пропала со всех радаров. Выяснилось, что актриса страдает от глиобластомы.

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