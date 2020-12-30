Анфису Чехову слили и взяли на ее место другую ведущую: Возмущена из-за вранья!

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась с подписчиками переживаниями. Она пожаловалась на ложь, которая вызвала у нее недоумение.

Некоторое время назад Анфисе Чеховой предложили стать героиней одного телевизионного проекта. Обсудили занятость и гонорар. Проект показался для телеведущей немного странным, а тема была хоть и хорошая, но не ее.

Анфиса Чехова сразу предупредила редакторов, что не сильна в этом вопросе, но может попробовать. Все шло хорошо, и Анфиса Чехова ждала ответа о продюсеров.

"Меня уверили, что мой пофигизм и неувлеченность этим вопросом – то, что нужно каналу, и назвали имена моих соведущих, сказали, что канал очень хочет меня в эту тройку", – написала Анфиса Чехова в своем "Инстаграм".

Дальше ее попросили самостоятельно снять пробы. Вроде как канал на 90% хотел видеть в проекте именно Анфису Чехову, но нужно было в чем-то там окончательно убедиться.



Ведущая сняла пробы и отправила. И дальше началось самое интересное. Спустя несколько дней редактор написал ей, что съемки якобы откладываются и переносятся на январь.

"Я конечно, вежливо посочувствовала, какой мол долгий канал, так мурыжить людей ожиданием. Девушка редактор в красках рассказала, как они все сами огорчены, и как это все неожиданно для них", – написала расстроенная Анфиса Чехова.

Позже, как выяснилось, это было вранье. И проект на самом деле успешно снимается, только уже с другой ведущей. Имен и названия проекта Анфиса Чехова вежливо не стала называть. Однако для нее это было ударом и принесло массу негативных впечатлений. Анфиса не понимает, зачем лгать людям и почему просто нельзя сказать правду о том, что она не подходит. Получается, что ведущую просто слили.