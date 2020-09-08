Жена раскрыла секрет соблазнения Макаревича

Новая супруга лидера "Машины времени" Андрея Макаревича Эйнат Кляйн сделала откровенное признание. Она впервые рассказала, что хитростью привлекла внимание музыканта.



Певец все чаще появляется с 36-летней женой-еврейкой на разных мероприятиях. Девушка – историк, она организует путешествия по странам Ближнего Востока и Африки.

Избранница Андрея Макаревича похвасталась, что объездила практически весь мир. Единственные места, где она еще не была – это Австралия и Антарктида. Эйнат Кляйн отметила, что пандемия коронавируса отрицательно сказалась на туристическом бизнесе. Также она выразила надежду, что вскоре все вернется на круги своя.

Супруга музыканта рассказала, как соблазнила Андрея Макаревича. Выяснилось, что она – фанатка певца. Познакомились они на его концерте. Девушка подошла к кумиру и попросила его роспись на ее груди. На своем теле Эйнат написала: "Автограф здесь!".





О своем знаменитом муже она отзывается с гордостью и уважением. "Я его тоже знаю как талантливого музыканта, артиста и общественного деятеля. Но прежде всего – как очень хорошего, порядочного, глубоко морального человека", – отметила Эйнат.

Как писали "Дни.ру", когда в мире объявили о пандемии коронавируса, Макаревич и Кляйн оказались в разных странах. Музыкант был в России, а его жена – в Израиле. Поэтому супруги несколько месяцев провели в разлуке.



Напомним, в августе Эйнат Кляйн приняла участие в передаче "Смак Андрея Макаревича". Музыкант оценил кулинарные способности супруги.

