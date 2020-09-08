Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Это безумие": Собчак набросилась на адвоката Ефремова после оглашения приговора

Ксения Собчак. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на приговор актеру Михаилу Ефремову. Журналистка посчитала решение суда несправедливым.
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Во вторник, 8 августа, состоялось заседание по делу актера. Михаила Ефремова признали виновным в аварии и приговорили к реальному сроку – восьми годам колонии общего режима. Также с него взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего водителя.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Одной из первых на известие отреагировала журналистка Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она пожелала артисту и его семье сил пережить эту беду. По мнению звезды, приговор был бы более мягким, если бы дело вел другой адвокат. "Ему бы дали до пяти лет, и через два-три года он вышел бы по УДО", – написала она.

Собчак заявила, что такой жесткий приговор – это дело рук адвоката Эльмана Пашаева и тех, кто предложил его нанять. Ефремов по своей наивности послушал юриста и дал показания, которые только настроили против него народ. Журналистка назвала правозащитника аферистом.

"Думаю, Миша не мог смириться, что какой-то реальный срок придется получить, и от этого все это безумие. А вариант выйти через пару лет по УДО при сроке в пять лет был", – выразила мнение Ксения Собчак.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Ранее защита Михаила Ефремова заявила о намерении обжаловать приговор. Решение суда назвали несправедливым. Примечательно, что адвокат Эльман Пашаев отказался прокомментировать случившееся. Он молча покинул здание Пресненского суда.

Автор: 8 сентября 2020, 15:29 Источник: Телеграм-канал "Кровавая барыня" ✓ Надежный источник
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