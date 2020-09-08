Милый беззубик: в Сети обсуждают новый снимок Галкина с шестилетним сыном

На прошлой неделе дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина пошли в первый класс. На торжественной линейке родители не смогли сдержать слез. Поклонники тоже поразились, как быстро пролетело время.
Теперь певица и юморист часто спрашивают Лизу и Гарри, как прошел их день в школе. Правда, дети не могут развернуто ответить на этот вопрос, что вызывает у Максима непонимание. Хотя Галкин вспоминает, что в детстве тоже не желал рассказывать маме и папе о событиях в школе.
Вероятно, теперь артист будет реже делиться кадрами с наследниками, ведь с недавних пор они меньше бывают дома и проводят время с родителями. За последние несколько дней Галкин опубликовал в "Сторис" единственный снимок, на котором он запечатлен с Гарри.
Многие издания отметили, что сын юмориста, который недавно лишился нескольких молочных зубов, получился на фото очень милым. Гарри позировал в кадре с красной кепкой, а Максим – в очках.
Напомним, за обучение детей Пугачева и Галкин будут отдавать 160 тысяч рублей в месяц. В частной школе уроки проходят по международной программе. На территории есть теннисный корт, бассейн и прочие удобства.
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