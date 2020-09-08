"Может, просто выпил?": близкая подруга о переставшем говорить недвижимом Гафте

2 сентября Валентин Гафт отметил 85-летие. Но накануне юбилея пришла тревожная новость. Супруга актера Ольга Остроумова заявила журналистам: "Это лежачий больной. Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять. Он не разговаривает. Все понимает, порой что-то говорит – без звука. Но мы его научились понимать". О том, что на самом деле происходит с кумиром миллионов, корреспондент "Дни.ру" спросил у Нины Гуляевой, легендарной актрисы Художественного театра, которая с Гафтом дружит не один десяток лет.

Нине Гуляевой исполнилось 89 лет, Валентину Гафту – 85. Они с разницей в 4 года окончили Школу-студию МХАТ. И общаться начали уже тогда, в конце 50-х годов прошлого века. Хотя Гуляева сразу пошла работать во МХАТ, а Гафт менял театры, их дружбе это не повредило. А сегодня у Валентина Иосифовича уже берет интервью внучка Нины Гуляевой Иветты Невинная, которая стала журналистом в крупной столичной газете.

"Когда накануне юбилея Иветта пришла брать интервью у Гафта и представилась, он сразу спросил, знает ли она Нину Гуляеву, меня, в смысле, – улыбается актриса. – Внучка, конечно, рассказала, что состоит в родстве со мной. Но Валю больше всего удивило даже не это обстоятельство, а что я до сих пор работаю. "А разве она еще не умерла?" – удивленно спросил он мою внучку".

Нина Ивановна узнала про это и стала звонить Валентину Иосифовичу. "Гафт, ты чего меня похоронил?" – передала актриса тот разговор с другом. – Приходи, я тебе поиграю". Гуляева не только жива, бодра, но и получает театральные награды. Дай бог каждому, как говорится.

О том, что актер серьезно болен, Нина Гуляева узнала только от журналиста "Дни.ру". "Я два дня назад ему звонила, поздравляла с юбилеем, все было нормально, он хорошо говорил, – вздыхает она. – Не знаю, что с ним случилось теперь. Может, выпил просто? Может, разволновался от избытка внимания накануне юбилея? Может, сердце хватило? Ой, Вальку жалко...."

Гуляева призналась, что у нее есть связанный с Гафтом ритуал: "Перед выходом на сцену мы за кулисами всегда кладем друг другу руки на плечи и произносим его слова "Играем! Разрешает Бог!"

Нина Ивановна обратилась ко всем журналистам, которые сегодня без конца звонят Валентину Гафту и спрашивают о самочувствии. "Не надо его тревожить, вы ему надоели, – пояснила она. – Пусть он опустится в свое одиночество, пусть пишет стихи, он еще, может быть, оклемается".