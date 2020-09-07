Седокову с налившейся грудью заподозрили в беременности

Анна Седокова активно ведет свою страницу в "Инстаграм" и мотивирует подписчиков на комментарии и реакции. Певица не стесняется своего тела и охотно обнажается на весь мир.

Певица Анна Седокова любит волновать своих подписчиков возбуждающими фото. На этот раз она пожелала спокойной ночи и выложила компрометирующее и очень горячее фото. При этом артистка оставила загадочную подпись, адресованную, очевидно, таинственному незнакомцу.

"Раз тебе обещала... Три" – написала Седокова под третьей эротической фотографией.

Подписчики 37-летней солистки яростно принялись комментировать фото: "Какие они большие!"; "Ты очень красивая"; "Секси!". А кое-кто даже сразу сделал предложение поп-диве.

Однако нашлись и те, кто с неприязнью воспринял чрезмерно сексуальный снимок.



"С каждым днем все более неузнаваема", "Фу удали," "Это уже за гранью", – отметили фолловеры.



Также некоторые подписчики предположили, что Анна Седокова беременна. Видимо, они сделали такой вывод из-за налившейся груди. "You are pregnant? ( Вы беременны? – прим. ред.)" – написал фанат.

Напомним, Анна Седокова не только успешная исполнительница, но и владелица сети магазинов собственного бренда одежды. Правда, эпидемия наложила свой отпечаток на бизнес, и теперь артистка распродает одежду в соцсетях.