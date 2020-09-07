"Варят и шпарят": Семенович сняли в огромном котле

Странная видеозапись была опубликована сегодня в социальной сети "Инстаграм". Знаменитость посвятила ее всем недоброжелателям. "Варят, жарят, шпарят. Сожрать хотят. Но не выйдет – подавитесь!", – обратилась к злопыхателям Анна Семенович.
Многие пользователи оценили юмор артистки. По их словам, экс-солистка "Блестящих" исполнила мечту всех недругов. "Ох, даешь огня", "Сытный супчик получится", "Как из сказки. Ведьмочка зелье готовит", – отметили комментаторы.
Были и те, кто встал на защиту кумира. "У хейтеров не получится Вас сварить и зажарить! Поклонников у Вас много, все вместе мы сила. С уважением и любовью", – написала очарованная поклонница.
Отметим, что Анна Семенович не раз становилась жертвой критики. В частности, многие пользователи обвиняют звезду в чрезмерном использовании фотошопа. Якобы артистка делает себя стройнее на снимках.
Сама же звезда утверждает, что не подделывает фотографии. У нее нет большого живота и тройного подбородка. "Я нормальная, здоровая и красивая женщина", – ответила недоброжелателям Анна Семенович.
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