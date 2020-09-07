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Фирсов собирался отобрать все у матери Легкоступовой: Ну, что с квартирами будем делать?

Фирсов собирался отобрать все у матери Легкоступовой: Ну, что с квартирами будем делать?

Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наталья Штурм рассказала, что Юрий Фирсов с первого дня знакомства с Валентиной Легкоступовой интересовался не только ее недвижимостью, но и квартирами родни. Певица отметила, что близкие звезды была в шоке от подобных заявлений.
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По словам артистки, семья покойной до сих пор не понимает, что произошло, и обвиняет в гибели исполнительницы мужа. Как заявила коллега, Валя была влюблена и не замечала недостатков супруга. Она легко попала под его влияние.

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Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

При этом Наталья Штурм добавила, что на самом деле Юрий Фирсов небогат. Яхта, которую мужчина называет свой, стоит всего 25 тысяч евро. Также он брал заказы, чтобы перегонять суда из Турции в Сочи, и все это время обманывал супругу, именно поэтому свадьбу сыграли так быстро. На мероприятии даже не присутствовал никто из родственников певицы.

Юрий Фирсов конфликтовал с детьми Валентины Легкоступовой. Например, сын Матвей просил нового мужа мамы не наливать ей, но тот в ответ лишь грубил. Дочь Анэтта пыталась вразумить родительницу, заявляя, что не верит яхтсмену. Увы, звезды и слышать ничего не хотела.

По словам Натальи Штурм, Юрий Фирсов сразу стал интересоваться недвижимостью жены. После бракосочетания пара приехала в Крым к родственникам Валентины Легкоступовой, мать приняла нового зятя, но тот ее неприятно удивил.

Как отметила Штурм, через пару дней после венчания Юрий заявил теще о намерении завладеть ее жильем. "Ну, что с квартирами будем делать?" – якобы спросил новоиспеченный муж. Наталья призналась, что мать Вали была в шоке.

Автор: 7 сентября 2020, 11:29 Источник: Звезды сошлись ✓ Надежный источник
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