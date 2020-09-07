Фирсов собирался отобрать все у матери Легкоступовой: Ну, что с квартирами будем делать?

Наталья Штурм рассказала, что Юрий Фирсов с первого дня знакомства с Валентиной Легкоступовой интересовался не только ее недвижимостью, но и квартирами родни. Певица отметила, что близкие звезды была в шоке от подобных заявлений.

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