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"Сочно!": Яна Кошкина раздвинула ноги и обратилась к мужчинам

Яна Кошкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Яна Кошкина продемонстрировала стройную фигуру. Девушка спросила у мужчин мнение о женской привлекательности.
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Звезда российского кино порадовала поклонников пикантным роликом в инстаграм-канале. В начале видео Яна Кошкина сидит на старом сундуке, раздвинув ноги, и заигрывает с длинными локонами. Во второй части ролика девушка присаживается на пол и спускает с плеча лямку платья, обнажая грудь.

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"Скоро в роддом": Кошкина выбрала имена для будущих детей

 Яна Кошкина

Яна Кошкина актриса, ведущая, певица

Перед камерой теледива предстала в коротком платье пудрового оттенка с глубоким декольте, а поверх него надела корсетный пояс на шнуровке. На ноги звезда примерила черные боты в байкерском стиле. С прической актриса решила не заморачиваться и оставила волосы распущенными.

Девушка высказала мнение о том, что ей нравится свой вес и больше сидеть на диетах она не собирается. Яна Кошкина решила спросить у представителей сильного пола, какие дамы нравятся им больше. "Мужчины, а вы как считаете, девушка должна быть с формами или все-таки худой?", – выразилась артистка.

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Посмотрела я на себя со стороны на этом видео и поняла, что в таком весе мне всё нравится���� Больше никаких диет!) Мужчины, а вы как считаете, девушка должна быть с формами или все-таки худой?�� #ЯнаКошкина

Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official)

Знойная брюнетка получила массу комплиментов в свой адрес. Подписчики оставили для нее приятные комментарии. "Богиня есть богиня", "Сочно!", "Эмодзи бомба", "Вы шикарны", "Яна, вы идеальна", – написали фанаты звезды.

Напомним, что актриса уже придумала имена для будущих детей. Яна Кошкина заявила, что выбрала, как назовет наследников, еще в детстве.

7 сентября 2020, 04:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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