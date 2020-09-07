"Сочно!": Яна Кошкина раздвинула ноги и обратилась к мужчинам

Звезда российского кино порадовала поклонников пикантным роликом в инстаграм-канале. В начале видео Яна Кошкина сидит на старом сундуке, раздвинув ноги, и заигрывает с длинными локонами. Во второй части ролика девушка присаживается на пол и спускает с плеча лямку платья, обнажая грудь.
Перед камерой теледива предстала в коротком платье пудрового оттенка с глубоким декольте, а поверх него надела корсетный пояс на шнуровке. На ноги звезда примерила черные боты в байкерском стиле. С прической актриса решила не заморачиваться и оставила волосы распущенными.
Девушка высказала мнение о том, что ей нравится свой вес и больше сидеть на диетах она не собирается. Яна Кошкина решила спросить у представителей сильного пола, какие дамы нравятся им больше. "Мужчины, а вы как считаете, девушка должна быть с формами или все-таки худой?", – выразилась артистка.
Знойная брюнетка получила массу комплиментов в свой адрес. Подписчики оставили для нее приятные комментарии. "Богиня есть богиня", "Сочно!", "Эмодзи бомба", "Вы шикарны", "Яна, вы идеальна", – написали фанаты звезды.
Напомним, что актриса уже придумала имена для будущих детей. Яна Кошкина заявила, что выбрала, как назовет наследников, еще в детстве.
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