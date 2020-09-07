Сижу на гречке: оставшаяся без заработка Зара вынуждена на всем экономить

В Москве состоялось вручение первой музыкальной премии "ЖАРА Kids Awards". На сцену в этот вечер вышли EMIN с сыном, Денис Клявер, певица Слава с дочерью, Зара. С последней за кулисами встретился корреспондент "Дни.ру".

прочитано 842 раза