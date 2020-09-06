"Я тоже обычный человек": Борисова пытается спастись от озлобленных фанатов

Несмотря на то, что Дана Борисова предпочитает рассказывать о себе только позитивные факты, она прекрасно знает о существовании своих недостатков.
Телеведущая признается, что нисколько не комплексует по поводу своего внешнего вида. Теперь Дана пытается доказать пользователям социальных сетей, что нужно любит себя таким, какой ты есть на самом деле.
"Я знаю, что не идеальна. Простите, но я тоже обычный человек, рожавшая женщина, у которой тоже могут быть физиологические изменения, которые в том числе могут отразиться на внешнем виде", – откровенно заявила Борисова.
В одном из интервью теледива подчеркнула, что подобная критика со стороны незнакомых людей может развить комплексы и побудить человека замкнуться в себе.
Более того, Дана Борисова добавила, что анонимные комментаторы не имеют права указывать ей, какую одежду нужно носить. Подписчики предпочитают оценивать внешний вид звезды и раздавать "никому не нужные советы".
Представительница российского шоу-бизнеса крайне возмущена бестактностью людей. Напомним, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова во всем обвинила Марка Цукерберг – владельца социальных сетей.
По мнению эксперта, американский программист и предприниматель обязан ввести специальные правила для комментаторов.
Национальная ассоциация экспертов по деловой этике будет писать открытое письмо Цукербергу, чтобы он усовершенствовал "Инстаграм" и добился проверки комментариев и постов на содержание каких-либо оскорбительных фрагментов.
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