Светлана Бондарчук неожиданно заговорила о разводе

51-летняя телеведущая уверена, свить крепкое семейное гнездышко возможно в любом возрасте. Главное – быть открытой к любви.
Светлана Бондарчук поделилась собственным взглядом на то, как пережить громкий развод после 40 лет. Журналистка посчитала нужным дать несколько советов женщинам.
Экс-супруга Федора Бондарчука заверила, что любое расставание – это начало чего-то нового. Светлана добавила, что для любой женщины развод – удар по самооценке.
Именно поэтому каждой представительнице прекрасного пола нельзя останавливаться на достигнутом и закрываться в себе.
Светлана отметила, что не считает себя фаталистом, но все же верит в некоторые знаки. Например, телеведущая обращает внимание на неслучайные встречи и подарки судьбы.
Однако, по словам Бондарчук, подобные вещи не являются секретной таблеткой, спасающей от неудачного брака.
Отметим, что в жизни экс-супруги кинопродюсера было несколько правильных встреч. Одной из них стало знакомство с предпринимателем Сергеем Харченко.
Новые отношения наполнили редактора силами и дали возможность двигаться дальше.
"Ну распался брак и распался – надо идти дальше. Я постоянно говорю: неважно, в каком возрасте вы ищите парня. Возраст не имеет значения, просто откройте свое сердце", – публично заявила Светлана.
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