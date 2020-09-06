Светлана Бондарчук неожиданно заговорила о разводе

Несколько лет подряд Светлана Бондарчук жила в своей квартире в гордом одиночестве. После громкого развода с кинопродюсером звезда спасалась работой. По словам самой Светланы, пережить расставание с любимым человеком непросто. Особенно, если ты – "немолодая и состоятельная женщина". прочитано 996 раз 51-летняя телеведущая уверена, свить крепкое семейное гнездышко возможно в любом возрасте. Главное – быть открытой к любви. ПО ТЕМЕ У Бондарчук случился срыв во время медового месяца Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер Светлана Бондарчук поделилась собственным взглядом на то, как пережить громкий развод после 40 лет. Журналистка посчитала нужным дать несколько советов женщинам. Экс-супруга Федора Бондарчука заверила, что любое расставание – это начало чего-то нового. Светлана добавила, что для любой женщины развод – удар по самооценке. Именно поэтому каждой представительнице прекрасного пола нельзя останавливаться на достигнутом и закрываться в себе. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa) 28 Авг 2020 в 9:56 PDT Светлана отметила, что не считает себя фаталистом, но все же верит в некоторые знаки. Например, телеведущая обращает внимание на неслучайные встречи и подарки судьбы. Однако, по словам Бондарчук, подобные вещи не являются секретной таблеткой, спасающей от неудачного брака. Отметим, что в жизни экс-супруги кинопродюсера было несколько правильных встреч. Одной из них стало знакомство с предпринимателем Сергеем Харченко. Новые отношения наполнили редактора силами и дали возможность двигаться дальше. "Ну распался брак и распался – надо идти дальше. Я постоянно говорю: неважно, в каком возрасте вы ищите парня. Возраст не имеет значения, просто откройте свое сердце", – публично заявила Светлана.



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