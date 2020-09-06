Зарубина передумала выходить замуж после смерти Легкоступовой

62-летняя Ольга Зарубина познакомилась с возлюбленным в Сети. Певица быстро сблизилась с мужчиной. Он даже сделал ей предложение. Но из-за печальной история Валентины Легкоступовой артистка начала сомневаться в чувствах избранника.

В этом году Ольга Зарубина рассказала, что у нее есть возлюбленный, который живет в другой стране. Артистка часто проводит время за компьютером, общаясь с мужчиной. По словам певицы, ее будущий супруг обеспечен, но главное – проявляет любовь и заботу.

Родственники переживают за Зарубину. Они считают, что певица торопится выходить замуж. Мол, ей необходимо встретиться с человеком. Панику на близких артистки также навела трагедия, которая произошла с Валентиной Легкоступовой.

Напомним, исполнительница песни "Ягода-Малина" умерла через месяц после того, как вышла замуж за своего поклонника Юрия Фирсова. Многие считают, что мужчина в той или иной степени причастен к смерти артистки.

По словам яхтсмена, Валентина поскользнулась в ванной и упала, из-за чего певица получила черепно-мозговую травму. Якобы Легкоступова несколько дней чувствовала себя хорошо, но потом ее состояние резко ухудшилось.

Также известно, что Юрий и Валентина вместе выпивали. Дочь Анэтта Бриль обнаружила мать в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сначала певицу повезли в наркологическую клинику, но когда обнаружили травму головы – срочно перевезли в больницу. Анэтта не понимает, почему Юрий не обратился к медикам сразу после инцидента в ванной.