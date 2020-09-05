Фотограф Пугачевой показал сделанный перед инсультом снимок Носкова

В Сети появилось фото здорового и жизнерадостного Николая Носкова. Россияне желают звезде скорейшего выздоровления.

Фотограф Примадонны Роман Родин в своем инстаграм-аккаунте опубликовал снимок с концерта. На нем артист запечатлен до инсульта. У него прекрасное настроение. Он исполняет один из своих хитов.

"Былое и думы. Николай Носков", – кратко подписал он снимок. В комментариях пользователи соцсети пожелали здоровья певцу. "Поправляйся, мэтр", – отметили подписчики. Отметим, три с половиной года назад музыкант попал в тяжелом состоянии в больницу. Сейчас исполнителю 64 года, а кадр был сделан примерно десять лет назад.

Напомним, что в марте 2017 года Николай Носков оказался в больнице в тяжелом состоянии. У него был обнаружен тромб в шейном отделе. Позже ему диагностировали инсульт. Через полтора года певец появился на публике. Он продолжил запись своего альбома "Живой".

В ноябре 2019 года Николай Носков появился в программе "Вечерний Ургант" Первого канала, где исполнил песню "Снег". Вскоре состоялся его первый за несколько лет сольный концерт. Многотысячная армия поклонников поддерживает любимого артиста, адресуя ему добрые слова в "Инстаграм".

Николай Носков – советский и российский музыкант, певец, композитор. Пятикратный обладатель музыкальной премии "Золотой граммофон", а также лауреат премии "Овация" и премии ФСБ России. Заслуженный артист России.

