Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Суббота
5 сентября
Лента новостей
12:29
Блондинка из Comedy Woman заговорила о романе с Павлом Волей
12:28
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о тяжелой утрате
12:27
"Чувствую себя девчонкой": Алсу пришлось переделывать себя ради сохранения брака
11:53
42-летняя звезда фильма "Антикиллер" перестала гнаться за идеальной внешностью
11:28
После кремации всплыли грязные факты о личной жизни Печерниковой
11:22
"Голова больше туловища": Успенская шокировала новой внешностью
10:58
Экс-супруг Гагариной эксплуатирует новую пассию
10:52
"Устроили бардак": народ обсуждает скандал с Джигурой на "Пусть говорят"
10:42
"Несколько уголовных дел": Лукашенко хотят предать международному суду
08:03
Новорожденный сын Бортич покорил россиян своим обаянием: Весь в маму
06:01
Стильный гастробар открылся на месте популярной шашлычной
04:02
В стиле ретро: Боярская удивила сменой имиджа
02:00
Известная актриса изменилась до неузнаваемости: Кто эта девочка?
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 сентября 2020 года
22:10
Россия ввела санкции против Украины
21:30
В семье овдовевшего Норкина грядет пополнение
21:29
Народ набросился на солистку группы Little Big: увела Ильича!
21:20
Россию призвали взять пример с США
20:44
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров
20:38
Во время Гран-при Москвы умер велогонщик
20:33
Спустя месяц после взрыва в Бейруте под завалами нашли выжившего
20:16
Умер главный конструктор Ту-154
20:10
Объявлено о жертве взрыва в центре Тбилиси
20:04
В Татарстане мужчина изрезал бывшую жену
20:04
Пропотевшая Волочкова вызвала оторопь
19:56
Рынска готова платить 1000 долларов за прогулки с ее ребенком
19:54
Володин осудил преследование посетивших Москву депутатов Рады
19:53
В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак" (видео)
19:37
Назвавшую Виторгана "тормозом" Собчак спустили с небес на землю
19:33
Раскрыт постыдный секрет застуканных в полуголом виде артистов "Квартета И"
19:30
Вскрылись шокирующие подробности о возможной измене Клюева жене
19:03
Полуголая Нюша оправдалась за новую песню с сомнительным названием: Это послание
18:47
Схватил за горло: Саша Савельева с мужем показали на видео настоящую любовь
18:38
Жуков высказался по поводу плагиата хита "Руки вверх" Элджеем: Будем разбираться
18:23
Защищающего Ефремова Джигурду выгнали со съемок "Пусть говорят"
18:16
Известную актрису передали в руки врачей после похорон Клюева
18:15
Снижать сумму алиментов нет необходимости: Барановская узнала в налоговой о доходах Аршавина
18:08
Свадебное платье Азизы украсят 60 кг камней
17:50
Назначение Тертеля на пост главы КГБ Белоруссии связали с делом Бабарико
17:31
"Абсолютно папина дочь": Баста привез наследницу в гости к Шепелеву
17:26
Печерникову кремировали после недолгой церемонии прощания
17:06
Звезду "Вечного зова" вели под руки на прощание с Печерниковой
16:58
Пошла по стопам Бузовой: Айза показала промежность на всю страну
16:47
"Убила бы всех": близкие Печерниковой выдворили прессу с траурной церемонии
16:46
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассекретила возлюбленного
16:34
Мужа Ивлеевой затравили в Сети за плагиат хита группы "Руки вверх"
16:21
Журнал The Lancet обнародовал результаты испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V"
16:15
Эксперт: Протесты в Белоруссии расшатывают нервы элиты
16:10
"Люблю": Пугачеву сняли в объятиях известного певца на фоне слухов о разводе с Галкиным
16:08
Квартира в центре Москвы: подруга Печерниковой раскрыла завещание актрисы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно
Политолог: Белорусы разочаровались в Путине из-за поддержки Лукашенко
Противники оценили состояние Лукашенко: Силы заканчиваются
Тихановская высказалась о сроках окончания протестов в Белоруссии
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров
"Устроили бардак": народ обсуждает скандал с Джигурой на "Пусть говорят"
Шоу-бизнес
42-летняя звезда фильма

42-летняя звезда фильма "Антикиллер" перестала гнаться за идеальной внешностью

Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса опубликовала в личном блоге "Инстаграм" весьма провокационное фото. Дело в том, что архивные фотографии были сделаны 20 лет назад, а внешность Толкалиной так и не изменилась. В чем секрет звезды? Ее молодая кожа – это результат пластической хирургии или прекрасной генетики?
прочитано 192 раза

Известно, что Любовь Толкалина занята свадебными хлопотами. Ее 19-летняя дочь выходит замуж за бизнесмена Никиту Кузьмина. Звездная наследница вовсю планирует торжество и рассылает приглашения.

ПО ТЕМЕ

Названа дата свадьбы дочери Толкалиной и Кончаловского

Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Вот и знаменитой актрисе недавно прилетела весточка от молодоженов. По словам Толкалиной, свадьба пройдет совсем скоро, если не случится вторая волна пандемии коронавируса.

Известие о замужестве звездной наследницы побудило Любовь отдаться воспоминаниям. Актриса опубликовала архивные фотографии. На кадрах отчетливо видно, как Толкалина выглядела несколько десятков лет назад.

Внимательные пользователи социальной сети отметили, что звезда российского кинематографа практически не изменилась. Подписчики уверены, что в свои 42-года Любовь выглядит намного лучше современных 20-летних дам.

Сама же Толкалина не стала отвечать на многочисленные лестные комментарии, а только подметила, что ее жизненные взглядыс возрастом заметно изменились.

Артистка убедила многочисленную аудиторию в том, что она не хотела бы вернуться во времена юношеского максимализма. Сейчас Любовь чувствует себя уверенно и осознает каждый свой шаг.

"А ведь тогда я думала , что после 30 жить бессмысленно. Представить не могу, какой кайф будет в 50, когда в голове совсем прояснится", – подписала архивный снимком звезда.

Толкалина смутно вспоминает о своих мыслях и чувствах в столь раннем возрасте. Благодаря анализу прошлого Любовь поняла, насколько она себе нравится сейчас.

Автор: 5 сентября 2020, 11:53 Источник: Инстаграм Любови Толкалиной ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

У Толкалиной в новом браке возникли трудности

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Назначение Тертеля на пост главы КГБ Белоруссии связали с делом Бабарико
Эксперт: Протесты в Белоруссии расшатывают нервы элиты
Эксперт заявил об отказе ЕС ввести санкции против Лукашенко: Позволит выйти сухим из воды
Прогноз эксперта: переворот в Белоруссии приведет к третьей мировой войне

Шоу-бизнес

В семье овдовевшего Норкина грядет пополнение
Народ набросился на солистку группы Little Big: увела Ильича!
Пропотевшая Волочкова вызвала оторопь
Рынска готова платить 1000 долларов за прогулки с ее ребенком

Проишествия

В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

42-летняя звезда фильма "Антикиллер" перестала гнаться за идеальной внешностью

Любовь Толкалина осталась все той же двадцатилетней девочкой
Шоу-бизнес

Экс-супруг Гагариной эксплуатирует новую пассию

Возлюбленная звезды должна намывать полы и постоянно готовить
Шоу-бизнес

Снижать сумму алиментов нет необходимости: Барановская узнала в налоговой о доходах Аршавина

Спортсмен пытается уменьшить выплаты на детей
Шоу-бизнес

Свадебное платье Азизы украсят 60 кг камней

Артистка не стала экономить на торжестве

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения
Загитова с треском провалилась

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+