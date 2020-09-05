42-летняя звезда фильма "Антикиллер" перестала гнаться за идеальной внешностью

Актриса опубликовала в личном блоге "Инстаграм" весьма провокационное фото. Дело в том, что архивные фотографии были сделаны 20 лет назад, а внешность Толкалиной так и не изменилась. В чем секрет звезды? Ее молодая кожа – это результат пластической хирургии или прекрасной генетики?

Известно, что Любовь Толкалина занята свадебными хлопотами. Ее 19-летняя дочь выходит замуж за бизнесмена Никиту Кузьмина. Звездная наследница вовсю планирует торжество и рассылает приглашения.

Вот и знаменитой актрисе недавно прилетела весточка от молодоженов. По словам Толкалиной, свадьба пройдет совсем скоро, если не случится вторая волна пандемии коронавируса.

Известие о замужестве звездной наследницы побудило Любовь отдаться воспоминаниям. Актриса опубликовала архивные фотографии. На кадрах отчетливо видно, как Толкалина выглядела несколько десятков лет назад.

Внимательные пользователи социальной сети отметили, что звезда российского кинематографа практически не изменилась. Подписчики уверены, что в свои 42-года Любовь выглядит намного лучше современных 20-летних дам.

Сама же Толкалина не стала отвечать на многочисленные лестные комментарии, а только подметила, что ее жизненные взглядыс возрастом заметно изменились.

Артистка убедила многочисленную аудиторию в том, что она не хотела бы вернуться во времена юношеского максимализма. Сейчас Любовь чувствует себя уверенно и осознает каждый свой шаг.

"А ведь тогда я думала , что после 30 жить бессмысленно. Представить не могу, какой кайф будет в 50, когда в голове совсем прояснится", – подписала архивный снимком звезда.

Толкалина смутно вспоминает о своих мыслях и чувствах в столь раннем возрасте. Благодаря анализу прошлого Любовь поняла, насколько она себе нравится сейчас.