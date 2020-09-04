Назвавшую Виторгана "тормозом" Собчак спустили с небес на землю

Ксения Собчак призналась, что ей не пришлись по душе некоторые увлечения Максима Виторгана. Так, журналистке не нравилось собираться у костра и петь песни под гитару. Такому времяпрепровождению телеведущая предпочитает интеллектуальный досуг. Поэтому Собчак назвала себя молнией, а актера – тормозом.
Блогер Лена Миро посмеялась над самооценкой Ксении. Обозревательница не думает, что съемки в реалити-шоу "Дом-2", участие в светских тусовках и "мычание" во время предвыборной гонки являются показателем большого ума журналистки. Кроме того, по мнению Миро, нового супруга Собчак, режиссера Константина Богомолова, нельзя назвать умным.
Собчак не следует называть отца своего сына тормозом, считает блогер, ведь такие высказывания тоже не являются показателем высокого интеллекта. Миро уверена: даже дебилы понимают, что между ними и Ксенией нет разницы.
Напомним, Собчак рассталась с Виторганом после шести лет брака. Еще до развода с актером Ксения была замечена с Богомоловым. Журналистка вышла замуж за режиссера в осенью 2019-го. Их свадьбу в мрачном стиле обсуждала вся страна.
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