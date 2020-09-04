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Назвавшую Виторгана

Назвавшую Виторгана "тормозом" Собчак спустили с небес на землю

Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Во вресмя беседы с Агатой Муцениеце в шоу "Честный развод" Ксения Собчак рассказала о своем расставании с Максимом Виторганом. По словам журналистки, причиной разрыва стала разница в уровнях интеллекта. Обозревательница Лена Миро считает, что телеведущая слишком высоко себя оценивает.
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Ксения Собчак призналась, что ей не пришлись по душе некоторые увлечения Максима Виторгана. Так, журналистке не нравилось собираться у костра и петь песни под гитару. Такому времяпрепровождению телеведущая предпочитает интеллектуальный досуг. Поэтому Собчак назвала себя молнией, а актера – тормозом.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Блогер Лена Миро посмеялась над самооценкой Ксении. Обозревательница не думает, что съемки в реалити-шоу "Дом-2", участие в светских тусовках и "мычание" во время предвыборной гонки являются показателем большого ума журналистки. Кроме того, по мнению Миро, нового супруга Собчак, режиссера Константина Богомолова, нельзя назвать умным.

Собчак не следует называть отца своего сына тормозом, считает блогер, ведь такие высказывания тоже не являются показателем высокого интеллекта. Миро уверена: даже дебилы понимают, что между ними и Ксенией нет разницы.

Напомним, Собчак рассталась с Виторганом после шести лет брака. Еще до развода с актером Ксения была замечена с Богомоловым. Журналистка вышла замуж за режиссера в осенью 2019-го. Их свадьбу в мрачном стиле обсуждала вся страна.

Автор: 4 сентября 2020, 19:37 Источник: LiveJournal
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