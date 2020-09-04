Больно смотреть: Дужников из "Ворониных" еле сдерживал слезы на прощании с Клюевым

На траурной церемонии побывал актер Станислав Дужников, исполнивший роль сына героя Бориса Клюева в сериале "Воронины". Он десять лет работал бок о бок с народным артистом и поэтому воспринял его смерть как личную трагедию.
В Сети распространилась видеозапись с Дужниковым, сделанная одним из очевидцев. Во время общения с друзьями Клюева артист едва сдерживал слезы. Он постоянно вытирал лицо белым платком. На звезду было больно смотреть.
Отметим, что проститься также пришел еще один партнер артиста по ситкому "Воронины" – Екатерина Волкова. Она призналась, что известие о смерти Клюева стало для нее шоком. Актриса знала о его диагнозе и поддерживала как могла.
Ранее "Дни.ру" написали, что на церемонии не было экранной жены артиста – Анны Фроловцевой. Вероятно, она так и не смогла прийти в себя после внезапной кончины Бориса Клюева.
Напомним, народный артист России умер 1 сентября от рака легких. О своей болезни Борис Клюев узнал два года назад. Несмотря на диагноз актер продолжал выходить на сцену Малого театра и сниматься в фильмах и сериалах.
К числу наиболее значимых работ относится его роль главы семьи Николая Петровича в сериале "Воронины". Ситком транслировался с 16 ноября 2009 года по 3 октября 2019 года.
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