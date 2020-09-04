"Это так кожа обвисла?": чудовищно изменившаяся Борисова вызвала оторопь

Дана Борисова решила поздравить приятельницу с днем рождения в "Инстаграм" и опубликовала совместный снимок. На фото женщины стоят, обнявшись, рядом с Дмитрием Борисовым в студии передачи "Пусть говорят". На Елене элегантный костюм, а на Дане – дерзкое мини.
Инстадива вспомнила трогательные моменты, которые коллеги провели вместе в Доминикане на съемках. По словам Даны, в быту Елена уютнейший человек, ей было очень комфортно с ней.
Артистки жили в одном бунгало. По словам ведущей, им приходилось "есть тухлую рыбу" и терпеть другие тяготы, но взаимная поддержка помогла им.
"Спать с тобой рядом в одной хижине ,и слушать разговоры о доме и дочке, это счастье. А еще Лена всегда была удивительно хозяйственной и уютной, обустраивала нашу хижину, как уютную норку", – написала на своей странице Дана.
Подписчики присоединились к поздравлениям. Однако они не смогли обойти вниманием один ярко выделяющийся факт – ноги Борисовой. По мнению фолловеров, они выглядят ужасно, и с этим срочно надо что-то делать. Народ пришел к выводу, что 44-летняя ведущая выглядит хуже, чем ее коллега 67-летняя по шоу-бизнесу.
"Это так кожа обвисла?"; "Даночка, мини не твое. Нужно подкачать"; "Старые коленки"; "Целлюлит и страшные коленки"; "Рыхлые и жирные ноги. Климакс уже очевиден", – колко отметили подписчики.
Дана не огорчилась такому обилию негатива. Впрочем, она к этому привыкла. Звезда ответила, что она неидеальна, зато ничего не скрывает. Однако с некоторыми критиками согласилась и приняла, что мини – не ее.
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