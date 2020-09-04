На прощание с умершим Клюевым пришлось вызывать медиков

Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым проходит в театре, в котором он служил много лет. На печальное мероприятие собралось много тех, кому был дорог актер.
Скорбь, грусть, боль и ощущение невосполнимой утраты объединило присутствующих. В какой-то момент одному из пришедших на прощание со знаменитостью стало плохо. На видеотрансляции из зала Малого театра видно, что народ начинает оборачиваться. Вскоре к мужчине подбежали медики.
Сначала они осматривали сидящего гостя церемонии. Судя по всему, они решили, что пациента нужно отвезти в больницу – его вывели из помещения на воздух.
Напомним, о смерти звезды сериала "Воронины" Бориса Клюева стало известно 1 сентября. Артист продолжительное время боролся с раком легких. Он не скрывал, что тяжело болен. Однако актер был настроен оптимистично. Практически о последнего Клюев приходил на репетиции в Малый театр.
Как писали "Дни.ру", смерть 76-летнего Бориса Клюева стала сильным ударом для его поклонников, коллег и близких. Представители шоу-бизнеса и сотни россиян выразили соболезнования семье знаменитости.
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