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"Наступила на те же грабли": продюсер о новом романе Полины Гагариной

Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Весной стало известно о расставании Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым. По некоторым данным, сейчас певица вместе с саунд-продюсером, однако эти отношения вызывают сомнения у наблюдателей.
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Говорят, после расставания с Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина нашла счастье в объятиях 48-летнего саунд-продюсера Владимира Чиняева. Их приметили на прогулке, они беседовали и обнимались. Ходят слухи, что певицу совсем не смущает то обстоятельство, что у Чиняева есть жена и дети.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Более того, по некоторым данным, нового возлюбленного Полина Гагарина прихватила с собой на отдых в Турцию, куда отправилась в компании дочки, сестры и племянницы. Якобы певица специально сняла виллу, чтобы спрятаться от посторонних глаз. О своей личной жизни она предпочитает не распространяться.

Продюсер Олеся Сазыкина, при условии, что романтические отношения между Полиной Гагариной и Владимиром Чиняевым действительно имеют место быть, негативно высказалась на эту тему. Она не одобрила выбор певицы. "Когда первый раз ты ошибаешься в замужестве, второй раз ты не выбираешь такого же человека. Она получается два раза наступила на одни и те же грабли", – заключила Сазыкина. По ее мнению, Полина Гагарина снова нашла мужчину, который захотел добиться успеха за ее счет.

Олеся Сазыкина убеждена, что именно такая ситуация сложилась, когда Полина Гагарина была вместе с Дмитрием Исхаковым, фотографом. Якобы артистка хотела, чтобы ее снимал только муж. Тот, в свою очередь, повысил стоимость своих услуг, что якобы привело к тому, что от сотрудничества с Полиной стали отказываться. "Понятно, что ему были нужны ее услуги. Ее связи и ее деньги", – сделал вывод продюсер.

Отметим, что до сих пор Полина Гагарина не сделала никакого заявления относительно своего развода. По некоторым данным, супруги просто его еще не оформили. Зато Дмитрий Исхаков не так давно подтвердил слухи о расставании с женой. "Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", – коротко сообщил фотограф.

Автор: 4 сентября 2020, 10:43 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

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