"Это камера СИЗО?": россияне пришли в шок от условий жизни мужа Гагариной

Супруг Полины Гагариной показал фото, на котором предстал в жуткой комнате. Дмитрий Исхаков затронул тему брачного контракта.

Фотограф опубликовал в "Инстаграм" снимок, который ужасную его подписчиков. В кадре супруг певицы находится в маленькой комнате с облупившейся на стенах краской. Он лежит на железной кровати.

Дмитрий Исхаков высказался на тему раздела имущества. "Надо было заключать брачный контракт", – написал муж Полины Гагариной. "Так вот куда тебя Полина выселила", "Аж страшно стало", "Это камера СИЗО???" – высказались фолловеры.

Возможно, некоторые подумали, что Дмитрий Исхаков показал свое жилье. Но оказалось, что это фотостудия. Полина Гагарина поддержала лайком шутку супруга. Судя по всему, несмотря на расставание, певица и фотограф поддерживают дружеские отношения.

Примечательно, что недавно Полина Гагарина сделала откровенное признание. Она заявила, что против брачных контрактов. По словам артистки, для нее самой приемлем только один вариант договора. Полина вписала бы туда всего одну строчку о том, что при разводе никто не имеет друг к другу претензий.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о новом романе мужа Полины Гагариной. Якобы Дмитрий Исхаков начал отношения с банкиршей. Фотограф не стал отрицать, что пытается заново устроить личную жизнь.

О проблемах в семье артистки стали поговаривать еще в конце прошлого года. Поводом стало то, что Полина Гагарина, как заметили наблюдательные фанаты, перестала носить обручальное кольцо. Весной стало известно о расставании певицы с мужем.