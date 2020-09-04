"Это было тяжелое решение": Собчак сделала заявление о разводе

Ксения Собчак впервые откровенно рассказала о расставании с первым мужем – актером Максимом Виторганом. Почти семь лет телеведущая была счастлива в браке, родив сына Платона, но сохранить семью не удалось.

Личным опытом ведущая поделилась с артисткой Агатой Муцениеце, которая тоже недавно развелась с супругом Павлом Прилучным. По словам Ксении Собчак, их союз распался, когда оба начали идти в разных направлениях. Звезда боялась развода и сначала думала, что это просто какое-то помутнение.

Журналистка заверила, что с Максимом Виторганом у них была любовь. Ведь она родила от избранника сына. Их отношения были построены на разности характеров. "Как мы это называли – союз тормоза и молнии. Это было круто и работало. Но работает также, и когда вы в каких-то вещах одинаковые, как зеркало", – поделилась Ксения Собчак.

По словам знаменитости, она сразу почувствовала начало конца. У них с мужем были разные компании и интересы. Теледива призналась, что все чаще стала чувствовать одиночество. Несмотря ни на что, она по сей день благодарит бывшего мужа и считает его замечательным отцом.

"Это было тяжелое решение, скажем так. Это вопрос еще и ребенка, и ответственности. Просто ты понимаешь, что эта история закончилась, но это не значит, что она была плохой или лишней", – рассказала Ксения Собчак.

Что касается нынешних отношений с режиссером Константином Богомоловым, то звезда сообщила, что их роман начался с переписки, и до встречи на премьере спектакля в Санкт-Петербурге прошло немало времени. Лучшей чертой нынешнего мужа Ксения Собчак считает высокий интеллект. Все, чего сейчас хочет журналистка, – жить с мужем долго и счастливо.