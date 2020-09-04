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Расставшегося с Муцениеце Прилучного заподозрили в неопределенности: Бросает из стороны в сторону

Расставшегося с Муцениеце Прилучного заподозрили в неопределенности: Бросает из стороны в сторону

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В этом году Павел Прилучный стал одной из самых обсуждаемых персон. Громкий развод с Агатой Муцениеце тому причина. Супруги расстались после многочисленных ссор и драк из-за ревности. Так поклонники узнали о непростом характере актера. Оказалось, что больше о темпераменте Прилучного могут рассказать его татуировки.
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Самую первую татуировку Павел Прилучный набил во время съемок фильма "На игре". Сначала на шее актера должен был появиться смываемый штрих-код, но экс-супруг Агаты Муцениеце решил иначе. Вся съемочная группа удивились, когда Павел появился с настоящей татуировкой. После этого актер стал очень знаменит.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Работая над сериалом "Закрытая школа", Прилучный набил еще одну татуировку: надпись "Сохраняй спокойствие" на латыни появилась на бедре актера. Практически с того же времени на запястье Павла нарисован крест.

После рождения каждого ребенка актер набивал его дату рождения. Семейные узы он также решил подкрепить надписью "Family" на правом плече. На безымянном пальце артиста есть татуировка в виде кольца, означающая его связь с Муцениеце.

На левом плече Прилучного: компас, орел со змеей в клюве, глаз и другие рисунки, выполненные в разных стилях. Специалисты не оценили такой подход Павла к татуировкам и сделали вывод.

"Судя по выбору татуировок, которые он делает, его бросает из стороны в сторону. На одном месте намешать все "в кашу" – это сильно. Зачем он смешал несколько несовместимых стилей на одном плече, не понятно", – высказался владелец звездной тату-студии Владимир Ермак.

Напомним, после развода с Муцениеце Прилучный стал встречаться с Мирославой Карпович. Актеры перестали прятаться от папарацци. Говорили, что звезда "Папиных дочек" даже переехала к новому возлюбленному.

Автор: 4 сентября 2020, 08:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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