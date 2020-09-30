Уехал из страны и не вернулся: соведущий Малышевой из "Жить здорово" вышел на связь после исчезновения

Врач Елена Малышева лишилась своего соведущего по программам "Жить здорово" и "Здоровье" Германа Гандельмана. Коллеги объяснили его исчезновение.

Герман Гандельман уже несколько месяцев не появляется в программе. Конечно, этого не могли не заметить зрители, поэтому у них накопилось много вопросов. Герман Шаевич был довольно колоритным ведущим программы на Первом канале и уже полюбился публике.

Как выяснилось, врач не может покинуть Израиль из-за карантина, сообщает Sobesednik.ru. Герман Шаевич уехал из России в феврале. По некоторым данным, он отправился лечить почки, но так и не вернулся. Малышева даже делала с Гандельманом программу о том, как лечить почечную колику. Именно с этой проблемой и столкнулся ведущий.

"Ввели жесткий карантин, который связан с увеличением количества зараженных коронавирусом", – объяснил врач.

Елене Малышевой помимо кардиолога Германа Гандельмана помогают вести передачи о здоровье мануальщик Дмитрий Шубин и детский врач Андрей Продеус.



Ситуацию прокомментировала и сама Елена Малышева. По ее словам, всем врачам запрещено покидать Израиль, пока не отменят карантин. При этом ведущая отметила, что Герман Гандельман все еще является сотрудником Первого канала.