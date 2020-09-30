Уехал из страны и не вернулся: соведущий Малышевой из "Жить здорово" вышел на связь после исчезновения

Герман Гандельман уже несколько месяцев не появляется в программе. Конечно, этого не могли не заметить зрители, поэтому у них накопилось много вопросов. Герман Шаевич был довольно колоритным ведущим программы на Первом канале и уже полюбился публике.
Как выяснилось, врач не может покинуть Израиль из-за карантина, сообщает Sobesednik.ru. Герман Шаевич уехал из России в феврале. По некоторым данным, он отправился лечить почки, но так и не вернулся. Малышева даже делала с Гандельманом программу о том, как лечить почечную колику. Именно с этой проблемой и столкнулся ведущий.
"Ввели жесткий карантин, который связан с увеличением количества зараженных коронавирусом", – объяснил врач.
Елене Малышевой помимо кардиолога Германа Гандельмана помогают вести передачи о здоровье мануальщик Дмитрий Шубин и детский врач Андрей Продеус.
Ситуацию прокомментировала и сама Елена Малышева. По ее словам, всем врачам запрещено покидать Израиль, пока не отменят карантин. При этом ведущая отметила, что Герман Гандельман все еще является сотрудником Первого канала.
Популярные темы форума
я хочу быть страшная!
Голосуем
Сифилиона
Почему сухость во рту?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
Не Паша, а Маша!
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
Глиобластома
ТАТУ
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?