"Принесешь в подоле – лишу наследства!": Кравец подкладывает презервативы 13-летней созревшей дочке

"Я и рада бы быть нестрогой матерью, но с Даниеллой нельзя иначе, – вздыхает Алена. – Она у нас девочка очень характерная! Но у меня получается удачно совмещать кнут и пряник. Когда я вижу, что надо проявить определенную жесткость, то дочь меня понимает с полуслова, с полувзгляда. Она знает, что маму лучше не злить!"
"У меня дочь достаточно самостоятельная, – продолжает Кравец. – Например, я не делаю с ней уроки, полагаясь на ее понимание и сознательность. Но в последнее время дочь стала немного садиться на шею".
"Боюсь, как бы дочка в 14 лет не привела домой жениха, – говорит Алена. – Я ей так сказала: "Принесешь в подоле – лишу наследства! Записала ее к подростковому психологу, потому что чувствую, что сама уже не справляюсь с рано созревшим ребенком".
Кравец уверяет, что говорит с дочкой о переменах, которые происходят сейчас в ее взрослеющем организме, дает азы взаимоотношений с мальчиками, рассказывает, зачем нужен презерватив, учит им пользоваться, предостерегает от случайных связей. "Я росла в пуританской семье, родители падали в обморок от слова "секс", поэтому совершила много ошибок, вот и хочу дочку от них уберечь", – пояснила Алена.
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