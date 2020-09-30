Похудевшего рэпера Басту перестали уважать: Ты же не пацан уже

Василий Вакуленко (Баста) в личном блоге поделился радостной новостью – ему удалось сбросить 16 килограммов. По словам рэпера, это только начало.

На своей странице в "Инстаграм" артист написал, что раньше его вес составлял 122 килограмма, а теперь – всего лишь 106. Звезда сделала снимок в спортивном зале. Он стоит на фоне боксерской груши. Видимо, рэпер пересмотрел не только свой рацион, но и образ жизни, добавив в распорядок дня спорт.

Поклонники оценили преображение Басты. Они пожелали ему успехов и терпения. Правда, нашлись и те, кто с непониманием отнеслись к изменениям артиста. Некоторые уверены, что мужчина, который весит меньше ста килограммов, выглядит несолидно. Народ посоветовал рэперу не увлекаться диетами, а то уважать перестанут.

"Василий, ты худым не так солидно выглядишь! Ниже сотки не снижай. Ты же не пацан уже (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Втянул живот и вот уже неделю он не дышит!", "Вась, ну ты так и скажи шо Киевстонеру подарил +16кг", "С таким мешком на заднем плане любой сможет похудеть", "Василий, вы же такой хорошенький и так, душечка же", "Бобер, выдыхай", "Василий сильно не худей!) Тебе так то и в "теле" хорошо. А то я думаю че с тобой не так стало", "Сильно худым мужчиной быть – тоже некрасиво! Вась, больше не надо худеть!" – цитирует поклонников Пятый канал.

Напомним, недавно Максим Фадеев похвастался, что смог похудеть на сто килограммов. Причем снизить вес ему удалось без помощи специалистов. Секрет звезды в регулярном спорте и отказе от вредной пищи.