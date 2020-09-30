Звездный сводник озвучил версию знакомства Кончаловского и Высоцкой: Уборщицей работала

Петр Листерман специализируется на том, что знакомит обеспеченных людей с красивыми женщинами. Среди его клиентов есть не только олигархи, но и знаменитости. В свое время сводник даже стал прототипом одного из героев фильма "Глянец" Андрея Кончаловского.

Во время знакомства с режиссером владелец брачного агентства для VIP-персон рассказал множество забавных историй из практики Якобы именно эти "байки" и стали основой картины о жизни светского общества начала нулевых. Персонаж Петра Листермана также присутствует в "Глянце", однако, по мнению сводника, в фильм Петр Кончаловский добавил и много своего.

Как отметил владелец брачного агентства, в ленте есть момент, когда его герой ищет женщину для олигарха, и никак не может найти подходящую. Вдруг он видит уборщицу – ее как раз исполнила Юлия Высоцкая – и понимает, что вот, та самая, которая подойдет для знакомства с бизнесменом.

Сводник приводит девушку в порядок, одевает и отвозит к клиенту. "Может, Кончаловский как раз так Юлю и увидел, вдруг она тоже уборщицей работала", – говорит Петр Листерман.

Напомним, актриса и режиссер познакомились на "Кинотавре". По словам пары, первая встреча произошла в лифте, и очень скоро Юлия Высоцкая стала для возлюбленного музой и женой. Он снял подругу почти во всех своих последних фильмах, однако артистка сделала все для того, чтобы ее имя ассоциировалось не только с фамилией великого супруга.

Пару сплотило и общее горе. В 2013 году Петр Кончаловский вместе с дочерью Машей попал в аварию. Девушка получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому. Юлия не стала винить мужа в трагедии.