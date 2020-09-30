"Подонок": безутешный Конкин набросился на любовника покойной дочери

София Конкина, 32-летняя дочь Владимира Конкина, умерла при загадочных обстоятельствах 22 сентября. Молодая женщина на ночь глядя отправилась в фитнес-клуб, чтобы поплавать в бассейне. Однако в какой-то момент что-то пошло не так, София утонула. Прибывшие медики смогли запустить сердце женщины и довезти ее до больницы. Однако в клинике она умерла – отказали почки.
Накануне, 29 сентября, дочь Владимира Конкина похоронили на Пятницком кладбище. Провожали в последний путь молодую женщину, помимо ее отца и 11-летней дочери, только самые близкие. В том числе и возлюбленный по имени Михаил. По слухам, он одним из первых покинул похороны.
И вот теперь в студии на Первом канале безутешный Владимир Конкин высказал негативное мнение о любимом мужчине своей дочери. "Этот подонок говорил, что моя дочь пила. Какое он имеет право? И он говорит об этом сейчас многим. А еще он выставил ее фото в социальных сетях, сказал про смерть. Зачем это делать?" – накинулся на мужчину с критикой известный актер.
Владимир Конкин признался, что ни один мужчина Софии не внушал ему доверия. Возможно, на то были основания. В студии гости шоу сообщили о том, что дочь артиста знакомилась с мужчинами через Интернет, причем у нее было сразу несколько поклонников.
На передаче даже включили аудиозапись разговора Софии с подружкой, которой она сообщает, что собирается на свидание с другим мужчиной. И это притом, что на тот момент она встречалась с Михаилом. "С Михаилом она встречалась последние три месяца. Он ее действительно очень ревновал, но вряд ли это могло дойти до убийства", – рассказала одна из присутствующих в студии знакомых Софии.
Дочь Конкина одна воспитывала ребенка. Бывший муж не участвовал в воспитании наследницы. С Софией они расстались плохо. А Владимир Конкин даже не захотел говорить о бывшем зяте. Он требует того, чтобы всех действующих лиц этой странной истории допросили. Он надеется, что после этого следователям удастся выяснить истинную причину смерти его дочери.
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