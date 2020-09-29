Заявивший об убийстве Владимир Конкин еле стоял на ногах на похоронах дочери

Сегодня, 29 сентября, Владимир Конкин похоронил дочь Софию. Женщине было 32 года, она скончалась при странных обстоятельствах.

София Конкина нашла последний приют на Пятницком кладбище Москвы. Ее похоронили рядом с матерью, которая несколько лет назад скончалась после тщетной борьбы с онкологическим заболеванием. На похоронах присутствовали самые только самые близкие. Тем не менее, ушлые журналисты умудрились не просто проникнуть на траурное мероприятие, но и снять рыдающего у гроба дочери Владимира Конкина.

Присутствовала на похоронах и 11-летняя дочь Софии, внучка артиста. Говорят, Владимир Конкин скрывал от нее смерть матери. Но когда прятать правду уже было бессмысленно, то рассказал. "Она спросила: "Где мама". Ей ответили, что не в больнице. И тогда ребенок сказала, что она все поняла, что знает о смерти мамы", – рассказала знакомая звезды фильмов "Как закалялась сталь" и "Место встречи изменить нельзя".

Ранее Владимир Конкин заявил на передаче Дмитрия Борисова "Пусть говорят", что его дочь могла уйти из жизни насильно. "Я, Конкин Владимир Алексеевич, прошу следственные органы профессионально и объективно разобраться в нашей трагедии. По нашему убеждению семейному, Конкина София Владимировна была убита. Пожалуйста, услышьте меня, спасибо", – сказал артист, после чего покинул студию.

Самое интересное, что к версии об убийстве или самоубийстве склоняются и эксперты-криминалисты. Дело в том, что якобы после экспертизы специалисты обнаружили в моче Софии Конкиной три промилле алкоголя и следы "Диазепама".

Напомним, дочь Владимира Конкина утонула в бассейне фитнес-центра, который регулярно посещала. В какой-то момент женщина пошла ко дну. А когда ее вытащили, медики смогли откачать женщину и даже довезти до больницы. Но там София и умерла, у нее отказали почки.