Адвокат семьи Конкина опроверг версию о самоубийстве звездной наследницы

О смерти дочери российского актера Владимира Конкина стало известно 23 сентября. Тогда в сеть просочились многочисленные слухи и сплетни, расскрывающие подробности трагической гибели наследницы.

Ежедневно всплывают новые подробности из жизни Софии Конкиной, влияющие на ход расследования. По словам медицинских работников, в крови дочери артиста было обнаружено почти три промилле алкоголя и следы сильного седативного препарата – "Диазепама".

Несмотря на официальное заявление органов, семья Владимира Конкина не может поверить, что их родственница решилась на самоубийство. Актер всячески отказывается от подобной версии и перекладывает всю ответственность на правозащитницу.

Теперь адвокат публично опровергает главную причину смерти, оглашенную правоохранительными органами. По версии следователей, София захлебнулась в бассейне одного из фитнес-центров, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас подобные действия дочери Конкина связывают с желанием свести счеты с жизнью из-за многочисленных денежных долгов. Адвокат семьи актера уверяет, подобные домыслы являются одной лишь клеветой, порочащей честь звездной наследницы.

"На данный момент следователи почти полностью восстановили обстоятельства гибели дочери актера Владимира Конкина. Очевидцы рассказали, что Софию достали из бассейна и оказали ей первую помощь. Несчастный случай произошел между 22:00 и 23:00. Однако врачей сотрудники фитнес-клуба вызвали ближе к полуночи", – уверяет Юлия Нитченко.

Правозащитница добавила, что девушка никогда не сталкивалась с финансовыми проблемами. Более того, София была Вселенной для своего ребенка и уж точно не собиралась умирать.